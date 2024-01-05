Залужный поговорил с командующим ВС США в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как сообщил Залужный в своем телеграм-канале, во время разговора он рассказал своему коллеге о ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике", - заявил он.

Также с генералом Каволи Залужный подробно обсудил возможные действия противника, которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев.

"Отдельно остановились на вопросе противодействия массированным ракетным ударам противника. Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине", - добавил главнокомандующий ВСУ.