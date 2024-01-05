Зеленский: «Выдержать этот год - значит выдержать войну»

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 января заявил, что приоритет Киева – дать все необходимое для защиты Украины и выдержать этот год.

«Главный приоритет нашего государства неизменен – дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав. Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам – иметь возможность уничтожать врага», - сказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что в Авдеевке, на Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях и на южном участке фронта сейчас идут интенсивные бои. Зеленский сообщил, что украинские власти работают со всеми партнерами для того, чтобы в этом месяце Украина получила достаточный объем оборонных пакетов:

«Сейчас уже есть очередной оборонный шаг Германии для Украины. Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как в прошлую, российский террор ни в чем не мог выиграть».