Тасмагамбетов приехал и уехал. А в Ереване тишина о развитии ситуации
Более двух недель прошло с момента визита Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван для подписания документов, принятых в ноябре прошлого года на саммите данного военного блока в Минске.
Однако по сей день непонятно, присоединятся ли власти Армении к этим договоренностям или проигнорируют их.
Как уже сообщалось, на протяжении последних месяцев Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, она бойкотировала саммит в Минске, заседание министров иностранных дел и обороны, а также собрание спикеров парламентов стран, входящих в ОДКБ.
Власти Армении обвиняют эту структуру в невыполнении договорных обязательств во время вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах на границе с Азербайджаном, а также в неоказании поддержки Еревану, заявляя, что дальнейшее участие в работе блока не отвечает интересам страны.
Тем не менее на бумаге Армения все еще член ОДКБ, а это значит, что документы минского саммита, с которыми Имангали Тасмагамбетов прилетел в Ереван, не будут иметь юридической силы до тех пор, пока их не подпишет Армения.
Никаких комментариев по поводу встреч с генсеком ОДКБ официальный Ереван не дал. Однако накануне визита Тасмагамбетова было сказано, что «…Армения рассмотрит возможность присоединения к документам организации».
В ответ на запросы армянских СМИ в МИД Армении заявили 4 января, что дополнительных комментариев по данному вопросу не будет, а в секретариате правящей партии Армении «Гражданский договор» журналистам посоветовали обратиться после завершения Новогодних празднеств.
На прошлой неделе глава МИД Арарат Мирзоян также оставил без ответа вопрос об ОДКБ на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, ограничившись лаконичным комментарием:
«Мы не намерены каким-либо образом торпедировать эту деятельность. Но в том случае, если это будет противоречить интересам Республики Армения, нет, они (документы ОДКБ – ред.) не будут подписаны».
Местные политические обозреватели считают, что в вопросе сотрудничества с ОДКБ власти Армении предпочитают не сжигать мосты.
По мнению политического обозревателя Армена Багдасаряна, ситуация изменится, если будет подписан армяно-азербайджанский мирный договор.
«В таком случае Армения выразит более жесткую позицию по отношению к ОДКБ, - считает Багдасарян. - Но поскольку Азербайджан, наоборот, предъявляет Армении все более жесткие требования, то есть становится ясно, что мир или наступление эпохи мира не очень реалистично, власти в Ереване очень осторожны и предпочитают не жечь мосты в вопросе сотрудничества с ОДКБ».
Таким образом, вопросы вокруг изменения Арменией своего внешнеполитического вектора до сих пор остаются открытыми.
С одной стороны, Армения не участвует в деятельности ОДКБ и не уточняет, подписала ли она решения, принятые на саммите в Минске, а с другой - заявляет, что не планирует выходить из этой организации, параллельно усиливая сотрудничество с западными структурами. На что в Москве реагируют все более агрессивно, требуя от армянских властей «определиться с выбором».
В интервью армянской службе «Радио Свобода» все тот же Армен Багдасарян рассказал, что на самом деле правительство Еревана уже сделало выбор в пользу Запада.
«Армения рассчитывает на более конкретную, объективную поддержку со стороны Запада, - отметил армянский аналитик. - В этом случае она может предпринять более решительные шаги по дальнейшему обострению отношений с ОДКБ и Россией с конечной целью разорвать их в целом».