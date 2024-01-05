Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:29

Более двух недель прошло с момента визита Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван для подписания документов, принятых в ноябре прошлого года на саммите данного военного блока в Минске. Однако по сей день непонятно, присоединятся ли власти Армении к этим договоренностям или проигнорируют их.

Как уже сообщалось, на протяжении последних месяцев Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, она бойкотировала саммит в Минске, заседание министров иностранных дел и обороны, а также собрание спикеров парламентов стран, входящих в ОДКБ. Власти Армении обвиняют эту структуру в невыполнении договорных обязательств во время вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах на границе с Азербайджаном, а также в неоказании поддержки Еревану, заявляя, что дальнейшее участие в работе блока не отвечает интересам страны. Тем не менее на бумаге Армения все еще член ОДКБ, а это значит, что документы минского саммита, с которыми Имангали Тасмагамбетов прилетел в Ереван, не будут иметь юридической силы до тех пор, пока их не подпишет Армения. Никаких комментариев по поводу встреч с генсеком ОДКБ официальный Ереван не дал. Однако накануне визита Тасмагамбетова было сказано, что «…Армения рассмотрит возможность присоединения к документам организации». В ответ на запросы армянских СМИ в МИД Армении заявили 4 января, что дополнительных комментариев по данному вопросу не будет, а в секретариате правящей партии Армении «Гражданский договор» журналистам посоветовали обратиться после завершения Новогодних празднеств.