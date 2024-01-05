Тасмагамбетов приехал и уехал. А в Ереване тишина о развитии ситуации

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Более двух недель прошло с момента визита Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван для подписания документов, принятых в ноябре прошлого года на саммите данного военного блока в Минске.

Однако по сей день непонятно, присоединятся ли власти Армении к этим договоренностям или проигнорируют их.

Очевидно, что до подписания мирного договора с Азербайджаном Армения не пойдет на разрыв с Россией и ОДКБ

Как уже сообщалось, на протяжении последних месяцев Армения не участвует в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, она бойкотировала саммит в Минске, заседание министров иностранных дел и обороны, а также собрание спикеров парламентов стран, входящих в ОДКБ.

Власти Армении обвиняют эту структуру в невыполнении договорных обязательств во время вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах на границе с Азербайджаном, а также в неоказании поддержки Еревану, заявляя, что дальнейшее участие в работе блока не отвечает интересам страны.

Тем не менее на бумаге Армения все еще член ОДКБ, а это значит, что документы минского саммита, с которыми Имангали Тасмагамбетов прилетел в Ереван, не будут иметь юридической силы до тех пор, пока их не подпишет Армения.

Никаких комментариев по поводу встреч с генсеком ОДКБ официальный Ереван не дал. Однако накануне визита Тасмагамбетова было сказано, что «…Армения рассмотрит возможность присоединения к документам организации».

В ответ на запросы армянских СМИ в МИД Армении заявили 4 января, что дополнительных комментариев по данному вопросу не будет, а в секретариате правящей партии Армении «Гражданский договор» журналистам посоветовали обратиться после завершения Новогодних празднеств.

Мирзоян увиливает от четких ответов

На прошлой неделе глава МИД Арарат Мирзоян также оставил без ответа вопрос об ОДКБ на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, ограничившись лаконичным комментарием:

«Мы не намерены каким-либо образом торпедировать эту деятельность. Но в том случае, если это будет противоречить интересам Республики Армения, нет, они (документы ОДКБ – ред.) не будут подписаны».

Местные политические обозреватели считают, что в вопросе сотрудничества с ОДКБ власти Армении предпочитают не сжигать мосты.

По мнению политического обозревателя Армена Багдасаряна, ситуация изменится, если будет подписан армяно-азербайджанский мирный договор.

«В таком случае Армения выразит более жесткую позицию по отношению к ОДКБ, - считает Багдасарян. - Но поскольку Азербайджан, наоборот, предъявляет Армении все более жесткие требования, то есть становится ясно, что мир или наступление эпохи мира не очень реалистично, власти в Ереване очень осторожны и предпочитают не жечь мосты в вопросе сотрудничества с ОДКБ».

Таким образом, вопросы вокруг изменения Арменией своего внешнеполитического вектора до сих пор остаются открытыми.

С одной стороны, Армения не участвует в деятельности ОДКБ и не уточняет, подписала ли она решения, принятые на саммите в Минске, а с другой - заявляет, что не планирует выходить из этой организации, параллельно усиливая сотрудничество с западными структурами. На что в Москве реагируют все более агрессивно, требуя от армянских властей «определиться с выбором».

В интервью армянской службе «Радио Свобода» все тот же Армен Багдасарян рассказал, что на самом деле правительство Еревана уже сделало выбор в пользу Запада.

«Армения рассчитывает на более конкретную, объективную поддержку со стороны Запада, - отметил армянский аналитик. - В этом случае она может предпринять более решительные шаги по дальнейшему обострению отношений с ОДКБ и Россией с конечной целью разорвать их в целом».