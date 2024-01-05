ВОЗ призывает носить маски и вакцинироваться

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

«Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом, растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников», - считает Тедрос.

Он также порекомендовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и обращаться за медицинской помощью в случае симптомов.

«Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от коронавируса и гриппа», - указал глава ВОЗ.