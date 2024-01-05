Буданов ответил Кадырову

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал ответ на просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.

По словам Буданова, глава Чечни знает, куда обращаться для решения вопросов.

«Знаете, я вообще очень странно воспринимаю заявления, которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут, но, поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа «Снимите санкции с моей семьи, третьих стран» и «Отдайте мне моих коней», которые, кстати, находятся в другом государстве, - это немного странно», - заявил он.

Ранее Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников, лошадей и самолета в обмен на пленных.