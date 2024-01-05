Что спасет Америку? Байден обратился к американцам

По его словам, которые приводит Deutsche Welle, на выборах 2024 года американцам предстоит сделать выбор - как ответить на этот вопрос. Только победа демократов позволит спасти Америку, считает Байден.

Президент США Джо Байден, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания, призвал сограждан ответить самим себе на самый важный, по его мнению, вопрос: остается ли демократия священной для Америки?

«Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда», - сказал он, добавив: «Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях - демократия, свобода».

Байден предупредил, что усилия экс-президента Дональда Трампа по возвращению в Белый дом представляют серьезную угрозу для страны. Трампа он обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого – «верховным отрицателем выборов».

Президент США заявил, что Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.

DW отмечает, что для большего символизма Байден приурочил свою предвыборную речь к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение Конгрессом США победы Байдена.

60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден также объявил о выдвижении своей кандидатуры.