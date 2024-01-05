Запад и Россия требуют созыва Совбеза ООН
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений в Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.
«Заседание по поставкам западных вооружений запрошено на 22 января», - сказал он.
Ранее западные страны запросили на 10 января встречу Совета Безопасности ООН в связи с поставками Северной Кореей вооружения России.
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