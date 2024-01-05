Голливудский актер погиб с двумя дочерьми. Перед гибелью передал «привет из рая»

На борту находились три пассажира: 51-летний Кристиан Клепсер (настоящая фамилия актера) и две его дочери Мадита и Анник — 10 и 12 лет, а также пилот и владелец самолета Роберт Сакс, все они погибли.

Самолет, который направлялся в Сент-Люсию, упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис. По данным полиции, сначала к месту происшествия прибыли местные рыбаки и дайверы, позднее сотрудники береговой охраны передали тела врачам. Полиция продолжает расследование.

Незадолго до гибели Оливер в своем Instagram опубликовал пост, который репортеры The New York Times описали как «жуткий». «Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал артист в подписи к пляжному фото, снятому на закате.

Оливер переехал в США из Германии в возрасте 21 года, работал моделью и брал уроки актерского мастерства. Актер снялся в нескольких громких ролях, в том числе в таких популярных фильмах, как «Спидигонщик», «Хороший немец», «Валькирия» и «Индиана Джонс и колесо судьбы». Всего на его счету более 60 ролей. Согласно странице актера на портале iMDB, Оливер появится в двух будущих фильмах. В одном из них, «Лондон Блю», он сыграл главную роль. Картина находится на стадии постпродакшена, однако дата выхода еще не объявлена. Другой фильм, «Навсегда молчи», все еще находится в производстве. Режиссер фильма Ник Лайон сообщил, что съемки фильма недавно завершились. «Мы много лет говорили о создании фильма и, наконец, сделали это», — заявил он, добавив, что это пятый проект, над которым они работали вместе.