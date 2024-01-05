Генштаб Украины сообщил о ситуации на фронте

В пятницу, 5 января, российские войска нанесли 5 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в субботу, 6 января.

Согласно сводке, ночью россияне нанесли очередной авиаудар, применив 2 БПЛА типа Shahed-136/131. Все дроны были уничтожены, утверждают в ведомстве.

В Генштабе уточнили, что авиаударам подверглись населенные пункты Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В то же время под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.