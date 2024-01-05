Украинцы ударили по военному аэродрому в Крыму

В то же время в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 6 января дежурные средства ПВО перехватили четыре авиационных управляемых ракеты, запущенных с территории Украины по Крыму.

По данным военного ведомства, украинские ракеты были уничтожены около 00:30 6 января по московскому времени. О других подробностях ракетных ударов, включая возможные последствия, ничего не сообщается.

Проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев сообщал, что ночью были слышны около десяти взрывов в районе Евпатории. Кроме того, взрывы слышали в Сакском районе, где в поселке Новофедоровка находится военный аэродром «Саки». Также вечером примерно на час перекрывалось движение автомобилей по Крымскому мосту в Керченском проливе. По данным канала, на аэродроме базируется 43-й истребительный авиаполк Военно-воздушных сил РФ. На его вооружении – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.