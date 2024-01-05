У пассажирского самолета в полете вылетел иллюминатор

Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как у воздушного судна вылетел иллюминатор и оторвался кусок фюзеляжа, сообщает Associated Press.

Телеканал KATU опубликовал фотографии из салона самолета, на которых видно отсутствие иллюминатора и одной из дверей. О пострадавших не сообщалось.

Воздушное судно совершало рейс из Портленда в Онтарио.

AP со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США отмечает, что совершавший полет Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера только два месяца назад.