У пассажирского самолета в полете вылетел иллюминатор
Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как у воздушного судна вылетел иллюминатор и оторвался кусок фюзеляжа, сообщает Associated Press.
Телеканал KATU опубликовал фотографии из салона самолета, на которых видно отсутствие иллюминатора и одной из дверей. О пострадавших не сообщалось.
Воздушное судно совершало рейс из Портленда в Онтарио.
AP со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США отмечает, что совершавший полет Boeing 737-9 MAX сошел с конвейера только два месяца назад.