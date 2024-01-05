Умер знаменитый Марио Загалло

Бывший футболист из Бразилии Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. О смерти сообщается на странице футболиста в Instagram. Причина не уточняется.

Загалло четыре раза становился чемпионом мира — как нападающий бразильской сборной и ее тренер. В качестве футболиста он выиграл в чемпионатах мира 1958 и 1962 годов. В 1970 году выиграл турнир в качестве главного тренера сборной. В его команду входили такие игроки, как Пеле, Жаирзиньо, Роберто Ривелино и Тостао. Эту команду многие футбольные эксперты считают лучшей в истории футбола.

Таким образом, Загалло стал первым человеком в истории футбола, который выиграл чемпионаты мира и как футболист, и как тренер.

В 1994 году он завоевал еще один чемпионский титул, но уже в качестве помощника тренера Карлоса Алберто Паррейры. В 1998 году вновь возглавил сборную, его команда дошла до финала, но проиграла Франции.