Семьи заложников ХАМАС в Катаре: будут сами вести переговоры

Шесть семей израильских заложников прибыли в Катар, чтобы добиться прорыва на переговорах по сделке для освобождения своих близких, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению, это первый визит рядовых израильских граждан в Катар, который посредничает в переговорах между Израилем и ХАМАС. В Дохе семьи встретятся с послом США в Катаре и катарским премьер-министром Мухаммедом аль-Таани.

В настоящее время у ХАМАС находятся 136 израильтян, среди которых двое детей. Израильские СМИ отмечают, что, хотя недавно был убит один из лидеров ХАМАС Салех аль-Арури, израильские власти надеются, что это поможет ускорить сделку, так как аль-Арури был против подобных переговоров.

Израиль также рад, что Катар не объявил о прекращении переговоров после убийства аль-Арури, и надеется, что это может улучшить шансы на успешное завершение обменной сделки.