Крупную партию боеприпасов нашли в Карабахе

В Ханкенди сотрудники полиции обнаружили боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, на территории города обнаружены два автомата АКС-74, один автомат АК-74М, четыре АК-47, один АК-103, четыре автомата АКМС, пять АК-74, два дробовика ТОЗ, один пистолет АПС (автоматический пистолет Стечкина), два пистолета Макарова, шесть гранат, один пулемет марки ПК, 2 536 патронов различного калибра, четыре штык-ножа и 30 магазинов.

Кроме того, сотрудники Тертерского районного отдела полиции обнаружили в городе Агдере ручную гранату «Ф-1», 919 автоматных патронов, 9 магазинов и штык-нож.