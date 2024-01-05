У США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи «некомпетентным», вынужден иметь дело с Россией и Китаем. Такое мнение выразил экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Наша страна действительно в беде... Такого еще никогда не было раньше. Ужасно некомпетентный человек имеет дело с вопросами ядерной войны. Он имеет дело с Россией, имеет дело с председателем Китая Си [Цзиньпином]. <...> Это несправедливый поединок», - цитирует ТАСС Трампа.

Ранее Байден заявил, что Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.