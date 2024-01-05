Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 12:09

С 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таким образом, Азербайджан оказался в орбите взаимопересекающейся торговли крупнейших субъектов объединения "Глобального Юга". Заметим также, что с 1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. В наступившем году это объединение будет действовать под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". У Азербайджана появилась возможность напрямую использовать эффект соприкосновения крупнейших экономик блока, поскольку через территорию Азербайджана проходит западный маршрут МТК «Север-Юг», связывающий с Россией страны Персидского залива и Иран.

Кроме того, постепенно будут расти и косвенные эффекты от развития торговли внутри блока. По оценке агентства Bloomberg, в 2020 году страны G7 и БРИКС внесли сопоставимый вклад в глобальный экономический рост. Однако, если показатели блока G7 постоянно снижались, то у БРИКС они, напротив, стабильно росли. Ожидается, что к 2028 году на государства G7 будет приходиться 27,8 процента мировой экономики, а на страны БРИКС – 35 процентов. Самый обширный рынок зерна и удобрений С расширением БРИКС Азербайджан может оказаться в регионе усиливающeйся перекрестной торговли в рублях и региональных валютах. В частности, возникают предпосылки для торговли внутри объединения зерновыми культурами без использования доллара, а также создания собственной торговой площадки. Баку идеально подходит для этой цели, поскольку азербайджанская столица уже сейчас является ключевым финансовым центром на Каспии и Южном Кавказе, через который к портам Черного и Средиземного морей проходят основные транспортные коридоры. После 1 января 2024 года объединение БРИКС за счет таких стран-импортеров зерна, как Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, почти сравняет производство и потребление ключевых зерновых культур внутри группы. Что, в свою очередь, создаст предпосылки для торговли зерновыми внутри объединения без использования доллара и создания для этого собственной торговой площадки.

Согласно расчетам Союза экспортеров зерна России (СЭЗ), сделанным для Министерства сельского хозяйства РФ, страны первой пятерки БРИКС производили на конец 2023 года в общей сложности 1,17 миллиарда тонн зерновых в год (42 процента мирового производства), а потребляли 1,1 миллиарда тонн (40 процентов мирового потребления). На страны группы в год приходится 348 миллионов тонн производства пшеницы (44 процента мирового производства), а на потребление - порядка 320 миллионов тонн (40 процентов мирового потребления). После расширения БРИКС схожий с зерновым рынком эффект (баланс потребления и производства) получает также рынок удобрений, который в определенной степени имеет более значительное влияние, учитывая проблемы продовольственной безопасности в целом. Собственно, производство зерна как раз-таки и зависит от удобрений. Основную массу азотных удобрений в мире импортируют Индия (11,7 процента), Бразилия (11,1), США (7,93), Франция (4,28) и Мексика (2,49 процента). Ведущими импортерами калийных удобрений являются США (16,6 процента), Бразилия (16,4), Китай (12,4), Индия (9,04) и Индонезия (4,52 процента). Что же касается фосфорных удобрений, то его основным импортером (и производителем одновременно) является Индия с долей 30 процентов от мирового импорта, а также Индонезия (22 процента). Совокупный экспорт минеральных удобрений из России за 9 месяцев 2023 года вырос на 9,4 процента до 25,3 миллиона тонн (около 18 процентов мирового экспорта). По итогам девяти месяцев 2023 года крупнейшим импортером российских удобрений остается Бразилия (24 процента всех поставок минеральных удобрений из РФ). На второе место вышла Индия (14 процентов). Поставки минеральных удобрений в Европу составили 13 процентов, в США - 12, в Китай – 9 процентов.

Постепенно и Азербайджан становится нетто-импортером удобрений, то есть, поставляет на экспорт больше, чем импортирует. В январе-октябре 2023 года завод SOCAR Carbamide Plant экспортировал 257,581 тысячи тонн минеральных удобрений. Несмотря на конъюнктурное снижение относительно 2022 года, производство азотных удобрений при наличии достаточного объема сырья имеет все возможности для двукратного роста экспорта (ежесуточная мощность завода Carbamide Plant составляет 1,2 тысячи тонн аммиака и 2 тысячи тонн карбамида). Новая экономическая среда для МТК «Север-Юг» Способность перенаправить часть экспорта зерна и удобрений на МТК «Север-Юг» может служить индикатором состояния дел в данном транспортном коридоре. Понятно, что речь идёт о перспективе конца 2020-х годов. Тем не менее, возможность организации непрерывных поставок через территорию Азербайджана двух этих важнейших типов товаров (зерна и удобрений), обеспечивающих продовольственную безопасность для 1,8 миллиарда человек, непрерывно возрастает. После отказа портов стран Балтии перегружать российские и белорусские удобрения в РФ возник дефицит портовых мощностей для экспорта удобрений, составляющий сегодня порядка 17 миллионов тонн. Также в глубоководных портах необходима новая инфраструктура для перевалки аммиака и жидких удобрений - взрывоопасных грузов, ранее экспортировавшихся через порты стран Балтии. На данный момент дефицит портовых мощностей для их перевалки составляет 6 миллионов тонн.

Такого рода портовые мощности для России в перспективе могут предложить Турция, Иран или Грузия благодаря азербайджанским инвестициям в новый порт Анаклия - (об этой возможности стали говорить после состоявшейся осенью 2023 года встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, на которой президент Азербайджана озвучил эту идею). Ещё одна проекция расширения МТК «Север-Юг» возникает в связи с взаимным наложением эффектов БРИКС и ЕАЭС. Регион Персидского залива оказался наиболее полным и системным расширением "российской Евразийской орбиты". В июле полноправным членом ШОС становится Иран, а в декабре 2023-го было подписано соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС. Дубай становится "внешней столицей" российского предпринимательского сообщества, местом релокации офисов и частного проживания владельцев российского бизнеса, чьи объекты недвижимости находились раньше в европейских юрисдикциях. Начались также переговоры о ЗСТ между ОАЭ и Евразийским союзом, (годовой товарооборот между РФ и ОАЭ превысил 10 миллиардов долларов).