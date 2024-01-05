Русские готовятся к наступлению на украинский город

В ближайшие недели российские военные могут активизировать наступление на Купянск (Харьковская область Украины) и сосредоточить там группировку наименее ослабленных сил, говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица ранее предупреждали, что этой зимой российские войска попробуют захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово).

Захват Россией этих городов, скорее всего, вынудил бы украинские силы отойти от восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создал бы условия для будущих наступательных операций России на линии Купянск-Сватово-Кременная, отмечает ISW.

При этом эксперты не ожидают крупного наступления на всей линии Купянск-Лиман, аналогичного неудавшемуся российскому наступлению на северо-востоке Украины зимой-весной 2023 года.

Россия пока не накопила достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступлений на севере или северо-востоке Харьковской области Украины. Командование РФ хочет использовать эти относительно хорошо отдохнувшие и восстановленные подразделения для усиления локальных наступательных операций, начавшихся в октябре 2023 года.

Российские регулярные войска на Купянском направлении переброшены преимущественно из Западного военного округа. Это означает, что они имеют определенную организационную согласованность, в отличие от войск в других частях Украины, которые часто перебрасываются из различных военных округов и подразделений Воздушно-десантных войск. Это обеспечивает более эффективное командование и управление этими силами.