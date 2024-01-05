1500 антисемитских инцидентов зарегистрировано во Франции с 7 октября до середины ноября. Это в три раза больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщает The Times of Israel.

Фреддо Пахтер, координатор алии (репатриация - ред.) французских евреев в Израиль от Министерства алии и интеграции, заявил, что за 17 лет своей работы на данном посту, никогда не видел такого интереса к репатриации у еврейского населения Франции.

Причиной он назвал атмосферу страха, в которой вынуждены жить французские евреи. «Некоторые люди говорят мне, что им пришлось снять мезузы (небольшой свиток из кожи кошерного животного с написанным на иврите отрывком из Торы - ред.) со своих дверей, чтобы никто не догадался, что они евреи», — говорит Пахтер.

Пахтер отметил резкое изменение в социальном профиле потенциальных репатриантов: «Раньше к нам обращались в основном те, кто испытывает профессиональные или социальные трудности, кого уволили или хотят сменить сферу деятельности. Но на этот раз к нам пришли инженеры, врачи и юристы. Это уже не те люди, которые покидают Францию из-за финансовых проблем — их жизнь во Франции была более комфортной».

«Я больше не могу жить во Франции. Я каждый день боюсь за своих детей, это уже нельзя назвать жизнью», — призналась The Times of Israel одна мать, живущая в Париже и пожелавшая сохранить анонимность ради собственной безопасности.