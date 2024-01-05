О чем говорил посол Азербайджана с президентом Индии

«Я имел честь вручить сегодня свои верительные грамоты президенту Индии, Ее Превосходительству Драупади Мурму. Горжусь и имею честь служить своей стране в качестве посла в Индии и работать над развитием наших отношений», - отметил посол.

Новоназначенный посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли накануне вручил верительные грамоты президенту Индии Драупади Мурму. Об этом посол написал в своем микроблоге в соцсети X.

Выразив благодарность за приветствия главы азербайджанского государства, Драупади Мурму, в свою очередь, попросила передать свои приветствия президенту Азербайджана.

Согласно сообщению посольства Азербайджана, церемония вручения состоялась в Президентском дворце Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели. На состоявшейся позже встрече посол Э.Гусейнли передал президенту Драупади Мурму приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии связей между Азербайджаном и Индией в различных сферах, в том числе в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и других областях. Было подчеркнуто наличие большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В завершение Драупади Мурму поздравила посла Азербайджана с назначением и пожелала успехов в его деятельности.