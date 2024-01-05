Что спрогнозировали синоптики на завтра

В воскресенье, 7 января, в Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. К вечеру в некоторых местах полуострова усилится юго-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Западный ветер усилится в некоторых восточных районах. Температура воздуха ночью 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.