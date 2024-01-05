Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 13:49

Пока западные союзники Украины обсуждают, какое оружие можно или нежелательно поставлять Киеву, а также на какую именно дальность будут летать их ракеты, армия России наносит иранскими БПЛА и северокорейскими ракетами ужасающие удары по гражданской инфраструктуре Украины. Сокрушив путинский план «А», по которому Кремль рассчитывал взять Киев за неделю, вооруженные силы Украины увязли в путинском плане «B», по которому российская армия намертво вцепилась в кусок украинской территории. Теряя ежедневно по тысяче военных только в боях за Авдеевку, в Кремле терпеливо ждут, когда украинцы устанут от войны, а коалиция союзников Зеленского, наконец-то, развалится. О просчетах западных политиков и грядущих событиях в геополитическом противостоянии России с Западом корреспондент haqqin.az побеседовал с известным американским политологом, историком и публицистом Юрием Фельштинским.

- По данным военных аналитиков, Россия производит в семь раз больше снарядов, чем западный ВПК, который не успеет к марту этого года, как было обещано, поставить для ВСУ один миллион снарядов. Похоже, западные политики страдают децидофобией - патологическим страхом принятия решений. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц весь 2023 год упорно отказывался передать украинцам немецкие крылатые ракеты «Таурус», способные поражать, к примеру, Керченский мост, дабы прервать российские поставки в Крым. По словам Уолтера Рассела, американского эксперта по внешней политике, подобные фобии могут вынудить измотанных войной украинцев заключить с Россией «дерьмовый мир». Что, в свою очередь, станет гарантией продолжения и расширения российской агрессии за пределами Украины… - Давайте рассмотрим ситуацию, которая сложилась к началу 2024 года. План путинского «блицкрига» быстро захватить Украину, после чего двинуться через Приднестровье и оккупировать Молдову, провалился. Возможно, Путин также планировал идти дальше, допустим, в страны Балтии. Хотя очевидно, что это означало бы уже конфронтацию с НАТО. В самом начале конфликта Европа и Украина надеялись, что, ощутив жесткое противостояние агрессии, Путин остановится и пересмотрит свои внешнеполитические задачи. Но ничего подобного в 2023 году не произошло. То есть, не сумев захватить Украину и поняв, что серьезно продвинуться не удастся, Путин не прекратил военные действия, а продолжил атаковать с воздуха украинские города, не прикрытые достаточно мощной противовоздушной обороной. И, как мы видим, Россия не отказалась от своих главных внешнеполитических задач, одна из которых сводится к захвату Украины и, не исключено, еще каких-то государств. Есть все основания полагать, что наступивший 2024 год не выявит победителя в войне России с Украиной, не приведет к окончанию войны и, соответственно, не принесет мира украинцам. На мой взгляд, сейчас на наших глазах происходит открытие новых фронтов. Попробую объяснить, что имею в виду. В марте 2014 года, когда Россия захватила Крым, а затем начала войну на востоке Украины, начав реализацию так называемого проекта «Новороссия», в какой-то момент кремлевские планы на Донбассе застопорились, начались позиционные бои, в результате, ни одна из сторон не могла добиться ощутимого продвижения. То есть, Украина не могла освободить свои территории, а Россия - завершить захват Донбасса и реализовать проект «Новороссия». Тогда все мы с нескрываемой тревогой следили за тем, как самолеты российских ВВС вплотную подлетают и даже нарушают воздушные границы соседних государств, включая страны НАТО, как российские субмарины накручивают круги вокруг Швеции, Финляндии, Норвегии. Риторика Кремля в тот период носила гнетущий характер, среди населения ФРГ, к примеру, проводился опрос, готовы ли немецкие граждане умирать за русский город Нарву и так далее. И вдруг 1 октября 2014 года, когда российские войска высадились в Сирии, вся эта напряженность в Европе куда-то улетучилась. То есть, на фоне уже начатой в 2014 году войны в Украине Россия открыла второй фронт - в Сирии. Вот и сейчас, мне кажется, происходит, примерно, то же самое.

Война в Украине приняла позиционный характер, и теперь мы видим, как начинает нарастать напряженность в других регионах мира. К примеру, 7 октября 2023 года произошло террористическое нападение на приграничные с сектором Газы поселения в Израиле. Мы знаем, что за этим терактом, безусловно, стоит ХАМАС. Мы так же знаем, что за ХАМАСом стоит Иран. Но на самом деле 7 октября даже далекие от нюансов геополитики люди поняли, что за Ираном сейчас стоит Российская Федерация. Ибо вслед за зверской расправой, которую хамасовцы учинили над жителями израильских кибуцев, были проведены целые серии политических встреч и заключены договоры о военно-политическом сотрудничестве между Ираном и РФ. Вслед за этим свой раунд агрессивной риторики и военной активности начала Северная Корея, обстрелявшая два южнокорейских острова и заявившая о подготовке к очередному испытанию ядерного оружия. Параллельно проявляется непонятная и совершенно неожиданная активность со стороны Венесуэлы, вознамерившейся вдруг захватить территорию соседней Гайаны… Мне кажется, что, как и в случае войны с Сирией, начавшейся на фоне агрессии России в Восточной Украине, мы увидим в 2024 году открытие новых фронтов. Причем все это будет разворачиваться на фоне размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия, которое может быть использовано для нанесения ударов по странам Восточной Европы. - Но ведь в ответ по Москве и Минску ударят ракеты НАТО с ядерными боеголовками… - Будущая политика и действия Запада во многим зависят от предстоящих выборов президента США. Если 20 января 2025 года главное кресло в Белом доме займет Дональд Трамп, то мы станем свидетелями реализации его ранее заявленных планов о выводе Америки из всех европейских проблем. То есть, Трамп выведет США из состава НАТО и в этом смысле сдаст на растерзание Путину и Украину, и страны Евросоюза. Как минимум, война в Украине будет проходить уже без участия Соединенных Штатов. Это очень сложная ситуация, ибо главная проблема в том, что при таком ходе событий Европа лишится ядерного зонта Америки. Как вы, наверняка, знаете, в Европе ядерным оружием обладают только Великобритания и Франция, причем его количество несоизмеримо мало по сравнению с тем, что есть в ядерных арсеналах Российской Федерации. Другими словами, все паритетные отношения, весь стратегический баланс сил, которые были созданы, благодаря американскому ядерному зонтику, в случае выхода США из НАТО будут нарушены.

- Судя по всему, Путину удалось сколотить устойчивую коалицию с рядом государств коллективного Юга. Сейчас в Европе заговорили о необходимости тотальной обороны, об угрозе нападения России на страны Балтии и Восточной Европы. Вопрос: может ли Европа защитить себя без США и вышедшей из состава ЕС Великобритании? - Прежде всего надо отметить, что Великобритания ведет себя как безупречный союзник, оказывающий Украине значительную военную и политическую поддержку. Причина преданности Лондона заключается в том, что в 1939 году прошлого века Великобритания сама была в ситуации, в какой сегодня находится Украина. Англичане хорошо знают, как мучительно тяжело в одиночку сражаться с превосходящими силами противника. Примерно такой же уровень понимания серьезности ситуации можно наблюдать у стран Скандинавии и Восточной Европы, большинство которых имеет с Россией общую границу. Прежде всего, это страны Балтии и Польша. Отдадим также должное Германии: пройдя через все ужасы Второй мировой войны и хорошо понимая, что такое фашизм, в том числе, фашистский характер политического режима, немцы заняли по отношению к Украине максимально союзническую позицию. Пройдя через оправданный и понятный период поствоенного пацифизма, когда Германия делала все, чтобы избежать участия в каких-то военно-политических операциях в Европе, немцы, наконец, поняли, что ситуация изменилась, что в Европе появился такой же агрессор, какой была сама Германия, и что единственным ответом может быть только военное противостояние российской агрессии. - Некоторые эксперты, наблюдая за инертностью руководства ЕС в вопросах поддержки Украины, все чаще говорят о том, что после поражения Украины может начаться процесс распада коллективного Запада. Эти же эксперты считают реальной угрозу конца либерального правления, на смену которому придет авторитарный мировой порядок… - Капитулировать перед Москвой никто не планирует. Дело в том, что, как и в случае с нацистской Германией, капитуляция перед Кремлем совершенно бессмысленна. Ведь речь идет о противостоянии абсолютно людоедской системе, которая поставила перед собой задачу разрушить все цивилизованное. Мы по Украине видим, что цель Москвы именно в разрушении. Ведь очевидно же, что российская армия не может захватить крупные украинские города или заставить капитулировать Киев. Но если нельзя захватить, значит, нужно разрушить. Так была разрушена в течение двух войн Чечня, так была превращена в руины большая часть Сирии, так сейчас разрушают Украину... Думаю, теперь уже самым убежденным оптимистам понятно, что будет с Европой, если Путину удастся пробить украинский фронт. Следует понимать: единственная сила, которая сдерживает пока Россию от разрушения Евросоюза, это армия Украины. Ценой десятков тысяч жизней украинских парней Европа заработала себе передышку, чтобы подготовится к неизбежной войне с Российской Федерацией.

- Неизбежной?! - Я в этом абсолютно уверен, да и ситуация со всей очевидностью идет к этому. По накалу 2023 год был более беспокойным в сравнении с 2022-м, а 2024-й будет еще более напряженным, чем 2023-й. Все последние годы, начиная с августовской агрессии 2008-го против Грузии, прошли под знаком эскалации угроз, исходящих из Москвы. Кстати, чеченцы могут сказать, что за точку отсчета этой эскалации следует принять чеченскую войну 1994 года. Когда будут писать многотомную историю Третьей мировой войны, то разные историки будут отсчитывать ее начало от разных событий. Я же считаю, что началом Третьей мировой войны было утро 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. И коль скоро речь пошла об исторических аналогиях, хочу напомнить, что и Первая, и Вторая мировые войны закончились только потому, что к ним, хоть и с опозданием, подключились Соединенные Штаты Америки. И если на ноябрьских президентских выборах победит Дональд Трамп, который выведет США из НАТО и продаст своим соотечественникам извлеченную из исторического нафталина идею изоляционизма и невмешательства в европейские дела, это приведет к тому, что Америка – опять с опозданием! – примет участие и в Третьей мировой войне. Но уже с исходно худшими условиями для противостояния врагу, поскольку разумнее всего было объявлять ее на следующий день после вторжения русских в Украину - 25 февраля 2022 года. То есть, до того, пока обе стороны не оставили на поле боя сотни тысяч убитых... - Но была ведь еще одна мировая война, блестяще выигранная американцами - холодная. Волевой президент Рональд Рейган не стал лобызаться с советскими генсеками, отправил куда подальше политику разрядки и разоружения и объявил Стратегическую оборонную инициативу, которая свела на нет весь ядерный арсенал СССР, а заодно и его имперские потуги. Видите ли Вы возможность выхода на политическую арену такой решительной персоны, как Рейган или Маргарет Тэтчер? - Знаете, я очень уважаю Рональда Рейгана, которого американцы совершенно справедливо считают одним из самых любимых президентов в истории. До того, как Рейган оказался в Овальном кабинете, его нещадно критиковали за просчеты во внутренней политике. Пока Рейган не достиг успехов на внешнеполитическом фронте, никто толком не осознавал истинные масштабы его личности как политика и лидера нации. Отчасти его президентство удачным образом совпало с премьерством в Великобритании Маргарет Тэтчер, а также началом в СССР процессов, успех которых в определенной мере зависел от таких личностей в мировой политике, как Рейган и Тэтчер.