В Стамбуле завершилась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было.

Турецкий МИД по итогам почти двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми для прессы дверями во дворце Вахдеттин, сообщил, что Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Стамбуле урегулирование в Газе и заявку Швеции на вступление в НАТО.

«На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», - говорится в сообщении.

После переговоров состоялась встреча Блинкена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Блинкен совершает четвертое турне по региону после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Вслед за Стамбулом госсекретарь США отправится в Грецию, оттуда в Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.