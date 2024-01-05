Блинкен в Турции: переговоры с Эрдоганом и Фиданом обновлено 16:16
В Стамбуле завершилась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было.
Турецкий МИД по итогам почти двухчасовых переговоров, которые прошли за закрытыми для прессы дверями во дворце Вахдеттин, сообщил, что Хакан Фидан и Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Стамбуле урегулирование в Газе и заявку Швеции на вступление в НАТО.
«На встрече министры обсудили войну и гуманитарный кризис в Газе, процесс вступления Швеции в НАТО, двусторонние и региональные вопросы», - говорится в сообщении.
После переговоров состоялась встреча Блинкена с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Блинкен совершает четвертое турне по региону после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Вслед за Стамбулом госсекретарь США отправится в Грецию, оттуда в Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.
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Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретились в Стамбуле, сообщил телеканал Haberturk.
Встреча закрыта для СМИ. Блинкен прибыл в Турцию 5 января. 6 января ожидаются его переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Основными в повестке турецко-американских переговоров, по информации дипломатических источников, являются ситуация в секторе Газа, заявка Швеции на вступление в НАТО, которую рассматривает турецкий парламент, продажа США Анкаре истребителей F-16, нормализация турецко-греческих отношений, турецко-американские связи, а также возможный визит в США Эрдогана.