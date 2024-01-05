«Болезненная потеря»: Зеленский призвал передать российские деньги Украине

России «безразличны» человеческие жизни, но не собственные деньги. Потеря активов будет самой « болезненной потерей » для нее. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но более всего небезразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», - цитируют украиснкие СМИ Зеленского.

По словам украинского президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России.

«Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство «Группы семи», - добавил президент.

США предложили странам «Большой семерки» конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.