Чем отравились в Азербайджане за праздники

В праздничные дни (с 31 декабря по 5 января) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 56 обращений с подозрением на отравление, сообщили haqqin.az в пресс-службе центра.

Согласно сообщению, 37 человек обратились с алкогольным отравлением, 11 – с лекарственным отравлением, 4 – с отравлением уксусной кислотой, 2 – с отравлением угарным газом, 1 – с пищевым отравлением и 1 – с отравлением пестицидами. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, женщина умерла от отравления пестицидами.

В настоящее время в центре проходят лечение 15 человек. Остальных выписали домой на амбулаторное лечение.