Самолет-разведчик США над Черным морем
У побережья Черного моря замечен разведывательный самолет США Boeing P-8A Poseidon, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Американский самолет без позывного приступил к дежурству у берегов Румынии.
Boeing P-8A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.
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