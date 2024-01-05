Самолет-разведчик США над Черным морем

У побережья Черного моря замечен разведывательный самолет США Boeing P-8A Poseidon, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Американский самолет без позывного приступил к дежурству у берегов Румынии.

Boeing P-8A Poseidon предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях.