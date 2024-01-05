Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани заявил о начале вывода иностранного военного контингента из страны. Такое решение было принято после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения «Хезболла Ан-Нуджаба» Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом, передает Reuters.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке»,— говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Заявление премьер-министра Ирака прозвучало на следующий день после удара, нанесенного в Багдаде, в результате которого прогиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый «участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих».

С 2014 года в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих с целью предотвратить возрождение «Исламского государства».