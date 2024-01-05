Армия Израиля, в том числе и ВВС, атаковала в субботу, 6 января, ряд целей «Хезболлы» на юге Ливана.

Согласно сообщению израильских СМИ, среди атакованных объектов – площадка для запуска ракет, военные постройки и «террористическая инфраструктура».

Ранее был зафиксирован обстрел Израиля с территории Ливана. «Хезболла» заявила, что берет на себя ответственность за обстрел Израиля 62 ракетами, а также что этот обстрел — предвестник ответа за убийство в Бейруте «человека номер два» ХАМАС Салеха аль-Арури.

Напомним, заместитель председателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури был убит ракетным ударом с воздуха в Бейруте 2 января. Вместе с аль-Арури погибли еще несколько высокопоставленных представителей группировки.