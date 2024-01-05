Северная Корея снова открыла огонь

Пхеньян снова выпустил около 60 снарядов с западного побережья в сторону Желтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По его информации, речь идет о береговой артиллерии.

Сообщений о пострадавших среди мирных жителей и военных в результате этой атаки нет.

Ранее сообщалось, что 5 января северокорейские военные выпустили в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья. Перед этим жителей южнокорейского острова Ёнпхёндо начали эвакуировать из-за возможной провокации со стороны Пхеньяна.