Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:32

С первого дня Нового года эта история стала главным сюжетом на американских телеэкранах и в печати. Речь идет о рассекречивании сотен документов, относящихся к делу одного из мировых «специалистов» по части сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, финансиста Джеффри Эпштейна. Эпштейн самым невероятным (а, может быть, и понятным образом) создал огромную сеть сексуальных услуг, клиентами которой стали – ах, боже мой! - такие мировые знаменитости как бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, певец Майкл Джексон, иллюзионист Дэвид Копперфильд и многие-многие другие.

К слову, дружба этих личностей с ведущим мировым педофилом уже давно ни для кого в Америке не является секретом — до этого все эти имена появлялись на страницах СМИ в связи с уголовным делом, которое было открыто против Эпштейна еще в 2015 году. И, тем не менее, жаждущая публика с энтузиазмом погрузилась в скандал, который обещает ей все новые пикантные подробности. Иск против Эпштейна почти десятилетие назад подала некая Вирджиния Джуффре. Она поведала прокурорам, что когда ей было 17 лет ее пригласили к финансисту работать массажисткой, но, по ее словам, она и представить себе не могла, чем ей предстоит заниматься. Сам новый хозяин сразу же требовал, чтобы во время массажа она активно работала с его половым членом. А с другими мужчинами он заставлял ее заниматься активным сексом. В их число входили бывший губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, бывший сенатор США Джордж Митчелл и другие. А второй сын королевы Великобритании принц Эндрю при знакомстве запросто положил ей руку на грудь и таким образом попросил их сфотографировать.

Разумеется, эти достойные джентльмены все обвинения отвергли. Точно так же, как свои вину не признали ни Трамп, из флоридской резиденции которого в Мар-а-Лаго пригласили на работу к Эпштейну несчастную Джуффре, ни сексуальный разбойник Клинтон, который, как выяснилось, летал на частном самолете Эпштейна. Клинтон признает, что это было, но говорит, что он не знал об «ужасных преступлениях», которые совершал этот человек. Однако у одной из жертв Эпштейна Йоханны Сьоберг иное мнение. Она говорит, что время полета с Клинтоном джет совершил незапланированную посадку в Атлантик-сити. «Джеффри сказал тогда Биллу: «Давай навестим Трампа, - свидетельствовала Сьоберг. – И они действительно тогда провели ночь в одном из казино Трампа». Что же касается великого иллюзиониста Дэвида Копперфильда, то, как говорится в материалах дела, Джеффри Эпштейн накануне представлений давал отобранным им девушкам пригласительные билеты, а после спектакля просил их пройти за кулисы, где уже не было никакой магии.

Решение о публикации документов американская судья Лоретта Преска приняла еще 18 декабря прошлого года. Но очевидно, чтобы не перегружать общественное сознание на новогодние праздники, было решено публиковать файлы порциями. Последняя вышла в свет вчера, и вот новые данные из этих разоблачений. В документах приводится разговор адвоката Дэвида Яремы с одной из обвинительниц по делу Эпштейна Надей Марсинковой. «Были ли вы вместе с Джеффри Эпштейном на его дне рождения, когда один из друзей финансиста прислал ему для сексуальных утех 12-летних девочек?» - спрашивает адвокат. - «Были ли три из этих девочек француженками, которых отправил Жан Люк Брюнель?». Марсинкова, воспользовавшись 5-ой поправкой к Конституции, отказалась отвечать на эти вопросы. Что же касается французского модельера Брюнеля, то против него в 2022 году было возбуждено уголовное дело из-за его связей с Эпштейном, но он скоропостижно скончался в парижской тюрьме.

Есть и другие новые факты. Один из друзей Эпштейна Хуан Алесси поведал прокурорам, что приглашенным несовершеннолетним девочкам платили за секс по 100 долларов в час. Он также сказал следствию, что нередко видел среди приглашенных победительниц конкурсов красоты в разных странах, а среди гостей присутствовал один лауреат Нобелевской премии по химии, но его имя в рассекреченных документах названо не было. Документы по делу Эпштейна будут продолжать поступать порциями и дальше. Однако практически исключено, что кому-то из влиятельных персонажей современности, будь то Трамп или Клинтон, будут предъявлены какие-либо обвинения. 77–летний Билл уже получил все, что заслужил. С 77-ти летнего Трампа как с гуся вода. Да и потом кто будет отвечать на вопросы правосудия, если главное действующее лицо Джеффри Эпштейн, которому тогда было 66 лет, в августе 2019 года, не дождавшись приговора, повесился в своей тюремной камере в Нью-Йорке?