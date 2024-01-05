Неспособность России установить превосходство в воздухе подрывает ее операции на юге Украины, считают в британской разведке.

«22 декабря Силы обороны (Украины) сбили три российских боевых самолета Су-34. После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм», - говорится в отчете британской разведки, опубликованном в субботу в социальной сети Х Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, «в последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до того, как были сбиты самолеты. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции».