На фоне разговоров о глобальном потеплении север Европы замерзает

По данным Норвежского метеорологического института, температура в Осло за последние 24 часа не поднималась выше отметки минус 21 градус. Около 9 утра по местному времени 6 января температура по городу держалась на отметке минус 29 градусов.

Несмотря на северное расположение Осло, наблюдаемые в городе сильные морозы нетипичны для него. Согласно данным американского проекта «Национальные центры экологической информации», минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше минус 10 градусов Цельсия.

Экстремальные холода и снегопады в начале января накрыли также Швецию и Финляндию. 3 января температура в одном из регионов Швеции падала до минус 43 градусов Цельсия, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. В Лапландии трижды за неделю фиксировали температуру, самую низкую за десятилетия наблюдений - она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.

С аномальными морозами в начале января столкнулась и европейская часть России - в Москве в ночь на 4 января температура опустилась до минус 27 градусов. В ту же ночь на северо-востоке столицы РФ произошел пожар на трансформаторной подстанции, из-за чего без отопления и света остались дома нескольких населенных пунктов. Подобные проблемы с отключением отопления и его недостатком во время холодов наблюдаются и в некоторых городах Подмосковья.