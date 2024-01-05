ЦИК принял решение по Захиду Оруджу и Рази Нуруллаеву

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.

30 декабря 2023 года ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан» на предстоящих президентских выборах.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.