ЦИК принял решение по Захиду Оруджу и Рази Нуруллаеву
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатуры Захида Оруджа и Рази Нуруллаева на президентские выборы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.
Таким образом, число зарегистрированных кандидатов в президенты достигло трех человек.
30 декабря 2023 года ЦИК зарегистрировал кандидатуру Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан» на предстоящих президентских выборах.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.