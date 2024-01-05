Дания отложила передачу Украине F-16

Изначально поставка была запланирована на рубеж 2023-2024 годов. Этот срок премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе 2023-го. Некоторые из необходимых условий, включая обучение украинских пилотов, еще не выполнены, пояснили в датском Минобороны. В данный момент шесть украинских летчиков проходят в Дании обучение работе с F-16, однако график зависит в том числе от погодных условий.

Помимо Дании передать Украине 18 истребителей этого типа намерены Нидерланды, однако Амстердам не назвал ожидаемые сроки. Отправить F-16 Киеву пообещали также Бельгия и Норвегия, не указав планируемое число самолетов. В начале ноября 2023 года центр обучения украинцев на F-16 был открыт на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии. Ожидается, что подготовка пилотов займет несколько месяцев.