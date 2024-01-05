Повстанцы Мьянмы отбили у военной хунты ключевой город у границы с Китаем

Военная хунта Мьянмы, пришедшая к власти в стране в 2021 году путем переворота, в субботу, 6 января, подтвердила информацию, что повстанцы из трех объединившихся этнических групп взяли под контроль ключевой город Лауккай - столицу самоуправляемой зоны Кокан на границе с КНР, сообщает Associated Press.

Представитель правящего в Мьянме Государственного административного совета генерал-майор Зо Ми Тун заявил, что военные приняли решение уйти из города по нескольким причинам. Он назвал якобы безопасность проживающих в этом районе родственников военных и важность поддержания отношений Мьянмы с КНР. При этом Зо Ми Тун обвинил повстанцев в попытках нанести урон отношениям двух стран.

В свою очередь AP напоминает, что Китай, поддерживающий хорошие отношения как с военными, так и с повстанческим альянсом, пытается прекратить бои между ними.

27 октября альянс повстанцев в составе Армии национального демократического альянса Мьянмы (АНДАМ), Армии национального освобождения Таанг и Армии Аракана начал масштабное наступление на северо-востоке Мьянмы в штате Шан, в который входит зона Кокан. АНДАМ состоит из отрядов народности кокан - мьянманских китайцев.

Агентство отмечает, что повстанцы заняли Лауккай в минувший четверг. Альянс объявил о сдаче в плен 2 389 военнослужащих, включая шесть генералов, и захвате значительного количества вооружений. Получение контроля над городом является очередной победой в широкомасштабном наступлении повстанцев.

Спикер хунты не ответил на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

Лауккай имеет репутацию игрового центра и очага интернет-мошенничества. Китай, союзник хунты, в последние месяцы все больше разочаровывается отсутствием действий со стороны военных Мьянмы по закрытию центров мошенничества. В начале своего наступления в октябре повстанцы заявили, что их ключевые цели включают зачистку этих центров. В конце декабря Китай призвал своих граждан покинуть территорию вблизи города Лауккай, ссылаясь на угрозу безопасности.