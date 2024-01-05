Глава ЦИК Азербайджана выступил с заявлениями

Председатель ЦИК отметил, что на этих участках смогут проголосовать азербайджанцы, проживающие за рубежом.

В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане созданы 49 избирательных участков в 37 странах. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов заявил на состоявшемся в субботу, 6 января, заседании.

7 января истекает срок, отведенный на создание избирательных участков в зарубежных странах в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. Согласно статье 35.6 Избирательного кодекса, избирательные участки для голосования избирателей, находящихся в день голосования в иностранных государствах, и подсчета голосов создаются на территориях пребывания избирателей руководителями диппредставительств или консульских учреждений Азербайджанской Республики не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.

Панахов также сообщил, что для наблюдения за президентскими выборами к настоящему времени в ЦИК обратились 72 международных наблюдателя из 19 стран, все запросы были встречены положительно.

По его словам, аккредитацию прошли 37 наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), 17 наблюдателей от Парламентской ассамблеи СНГ, 5 - Турции, 9 - СНГ. Наблюдательная миссия под руководством председателя ЦИК Грузии также будет следить за предстоящими в Азербайджане выборами.

Кроме того, ЦИК аккредитовал 228 местных наблюдателей.