Водитель Toyota Prius решил покататься по лестнице. Его арестовали

Сотрудники полиции задержали водителя Toyota Prius (государственный знак 77-XY-496) Расула Новрузова, создавшего опасность для граждан на одном из дорожных переходов в Хатаинском районе Баку; задержан сотрудниками полиции, сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции.

Собранные в отношении водителя документы направлены на рассмотрение в районный суд. Решением суда водитель-лихач арестован в административном порядке на 10 суток.

Ранее в Сети распространились видеокадры, как водитель Toyota Prius проехался по лестнице на пешеходном переходе.