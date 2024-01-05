Глава Евросовета Мишель идет в депутаты

По его данным, об этом решении будет объявлено уже в воскресенье на съезде партии.

Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого завершается в ноябре 2024 года, может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах в Европарламент, сообщило в субботу местное издание Soir.

Сам Мишель на вопросы журналистов о том, собирается ли он продолжить политическую карьеру после окончания мандата, заявлял, что пока сконцентрирован исключительно на выполнении обязанностей главы Евросовета.

Издание отмечает, что на данный момент у Мишеля нет гарантий, что он сможет занять высокую должность на европейском уровне после ухода со своего поста. Не исключено, что бывший премьер Бельгии может вернуться и в бельгийскую политику. Такие обстоятельства, по мнению издания, «подталкивают его к тому, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент, чтобы гарантировать себе депутатское кресло, а также помочь своей политической партии благодаря известности». Позже Мишель сможет уступить свой мандат сменщику, а сам занять другую должность.

С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления еще на такой же срок.