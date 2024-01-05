Марадону посмертно оправдали

Адвокат напомнил, что с Марадоны, который в конце 1980-х играл в «Наполи», в Италии пытались взыскать €40 млн. «Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчеты приводят к нулю», — сказал юрист.

Судебное разбирательство Марадоны в Италии, где его обвинили в неуплате налогов в размере €37 млн, длилось с начала 1990-х: он не мог возвращаться в страну, потому что ему грозили конфискация имущества и арест. Решение прекратить судебное преследование футболиста за неуплату налогов было принято в 2013-м, однако налоговая служба не списала задолженность. В 2021 году суд принимал решение об отсутствии свидетельств неуплаты. Теперь Кассационный суд удовлетворил последнее ходатайство, представленное от имени наследников футболиста.

Диего Марадона, один из лучших футболистов ХХ века, скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет: причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.