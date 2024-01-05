Еврокомиссия подготовит запасной план для Украины

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по случаю начала председательства Бельгии в Совете ЕС.

В декабре прошлого года Украине был перечислен последний транш из пакета помощи размером в 1,5 млрд евро, составившего общую сумму в 18 млрд евро. Фон дер Ляйен утверждает, что этих средств должно хватить на покрытие расходов в начале 2024 года. При этом, подчеркнула она, решение о новом финансировании необходимо принять как можно скорее.

Евросоюз столкнулся с затруднениями в декабре из-за отказа Венгрии согласовать выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на четыре года. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан подтвердил наличие «плана Б», не раскрывая деталей. По информации Financial Times, для финансирования Киева могут быть использованы внебюджетные источники. Экстренный саммит по данному вопросу ожидается в конце января или начале февраля.