Террорист из Таджикистана планировал взорвать соборы в Вене и Кёльне

По данным издания, перед Рождеством в Германии задержали 30-летнего Мухаммада Ражаба Б. из Таджикистана, который планировал серию терактов на праздники по всей Европе.

Группа террористов планировала на Новый год устроить теракты по всей Европе, в частности взорвать соборы в Вене и немецком Кёльне. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что одна из целей нападения - Кёльнский собор. В храме провели обыск, но взрывчатки не нашли.

Издание пишет, что террористы «Исламского государства в Хорасане» (ответвление ИГИЛ) планировали совершить теракт на «рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками». «В Новый год смертник должен был въехать в Кёльнский собор на автомобиле со взрывчаткой. Одновременно схожую атаку планировалось провести в соборе св. Штефана в центре Вены», - говорится в материале.

Взрывчатку, автомобиль и оружие силовики при обысках не нашли, что вызвало у них большую обеспокоенность, пишет Bild. Отмечается также, что Ражаб перед задержанием успел стереть всю информацию с телефона.

Накануне Нового года в Германии и Австрии были задержаны несколько предполагаемых террористов, которые планировали теракты в Кёльне и в Вене. Немецкая пресса также пишет, что террористы из Таджикистана проникают в Германию с территории Украины.