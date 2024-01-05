Подробности атаки украинцев на Крым

В результате ударов Сил обороны Украины в Крыму 4 января были уничтожены склады боеприпасов россиян, а также поражены позиции радиолокационных станций (РЛС).

Отмечается, что ее проводили Воздушные силы ВСУ, бойцы ГУР совместно с силами сектора обороны. Целями атаки стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках, а также склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

«Оккупанты в Крыму потеряли склады БК и «ослепли» на несколько РЛС... Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение склада БК российских захватчиков в Гришино», - говорится в сообщении.

В украинской военной разведке добавили, что информация о других потерях россиян в Крыму уточняется.

В сообщении говорится, что «успешное огневое поражение» складов подтверждается данными космической разведки и опубликованы фотографии.

4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов. Также в Сети сообщали, что в Евпатории была поражена воинская часть, в результате атаки якобы были убиты 23 российских военных и полковник.

Также накануне вечером и в ночь на 6 января в районе Евпатории на западе Крыма были слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки. Сегодня утром командующий ВС Николай Олещук рассказал, что Воздушные силы поразили аэродром Саки, там находился еще один пункт управления врага.