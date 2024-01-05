Россияне обстреляли украинский город. Зеленский отреагировал на гибель детей обновлено 22:05
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами города Покровск в Донецкой области. По словам президента, которые приводят украинские СМИ, «ни один удар Российской Федерации по мирным городам Украины не останется без последствий».
Зеленский пояснил, что в эти часы в Покровске и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Он отметил, что россияне использовали ракеты С-300 для обстрела.
«Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них - дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - добавил глава государства.
Зеленский отметил, что удар россиян был по обычной жилой застройке, по частным домам.
«Россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями», - подчеркнул президент.
Покровск находится на контролируемой Украиной территории Донецкой области, примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, до войны здесь проживало около 60 тыс. человек. Он подвергается обстрелам с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
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В результате ударов россиян по Покровскому району Донецкой области Украины в субботу, 6 января, погибли 11 человек, среди которых 5 детей, еще 8 человек ранены, сообщают украинские СМИ со ссылкой на председателя Донецкой областной городской администрации Вадима Филашкина.
«11 погибших, в том числе 5 детей – таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району. Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады», - говорится в его сообщении.
Ранее в субботу Филашкин сообщал, что в результате обстрела Покровска ранены по меньшей мере 6 человек, трое человек могут находиться под завалами. Впоследствии он написал, что Покровский район подвергся многочисленным обстрелам в субботу вечером. В Покровске продолжается поисковая операция – из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека.