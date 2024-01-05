Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами города Покровск в Донецкой области. По словам президента, которые приводят украинские СМИ, «ни один удар Российской Федерации по мирным городам Украины не останется без последствий».

Зеленский пояснил, что в эти часы в Покровске и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Он отметил, что россияне использовали ракеты С-300 для обстрела.

«Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них - дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что удар россиян был по обычной жилой застройке, по частным домам.

«Россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями», - подчеркнул президент.

Покровск находится на контролируемой Украиной территории Донецкой области, примерно в 70 км к северо-западу от Донецка, до войны здесь проживало около 60 тыс. человек. Он подвергается обстрелам с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.