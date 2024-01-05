Северокорейская ракета убила российских военных?

В Ростовской области РФ в результате запуска ракеты произошел взрыв на одном из полигонов.

Российские телеграм-каналы пишут, что ракета, которую пытались запустить, была северокорейского производства. Взрыв произошел сразу после запуска с наземной установки. Трое российских военных погибли, еще двое в тяжелом состоянии.

Также утверждается, что скоро министр обороны РФ Сергей Шойгу отправится с визитом в КНДР с целью получить как минимум миллион снарядов. Однако в связи с эскалацией ситуации между Северной и Южной Кореями сделать это будет затруднительно.