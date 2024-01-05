Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 20:51

Наступивший год станет решающим для старта Black Sea Energy - нового энергетического "Проекта века" который, как и в былые времена, вновь выведет Азербайджан в региональные лидеры по применению и адаптации новейших технологических решений. История совершила очередной виток развития, в результате которого вновь возникли условия для технологического рывка, сопоставимого с рывком 90-х годов ХХ века, когда стартовал проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, и началась добыча глубоководной нефти с месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. И сегодня, как и в первые постсоветские годы, в Азербайджан пришли или вот-вот подключатся такие технологические лидеры, как Masdar из ОАЭ, ACWA Power из Саудовской Аравии, Dongfang из КНР, плюс ряд других, включая "зелёные подразделения" таких углеводородных гигантов как British Petroleum, Total, Luckoil… И все они готовы предложить Азербайджану свои технологии, опыт и инвестиции для создания в стране новой отрасли...

Потребители и страны к западу от Южного Кавказа заинтересованы в получении нового вида топлива в виде электроэнергии, генерируемой на станциях возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Что же касается стран, расположенных на другом берегу Каспия, то они готовы подпитывать проект собственными ресурсами. Словом, трубопроводная политика со всеми своими аспектами, субъектами и риторикой на наших глазах сменяется электрокабельной энергетикой. Серьезным импульсом для активизации разработки технико-экономических обоснований проекта Black Sea Energy оказался пуск в эксплуатацию в канун 2024 года подводного энергомоста Viking Link, соединившего Великобританию и Данию. На данный момент это самый протяженный в мире подводный энергомост длиной 765 километров. А постоянный ток напряжением 525 киловатт сможет обеспечить пропускную способность линии до 1,4 ГВт в год. Схема работы линии такова, что по ней возможны как передача энергии от ветровых электростанций Дании на побережье Англии, так и реверс от британских станций ВИЭ к датским, поскольку ветры на территории двух стран обладают в зависимости от времени года разным уровнем интенсивности.

Отметим, что стоимость подводного энергомоста Viking Link составила 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,16 миллиарда долларов). Британцы настолько вошли во вкус решения подобных задач, что теперь всерьез обсуждают мегапроект трансконтинентального порядка - подводный кабель длиной 3.800 километров, который свяжет Марокко с южным побережьем Великобритании и обойдется по предварительным оценкам в более чем 25 миллиардов долларов. Впрочем, здесь нужно учитывать, что мегапроектирование, или, говоря проще, гигантомания часто не выдерживает проверки практикой. Дело в том, что в Марокко ещё только предстоит обсудить создание солнечных и ветровых ферм общей мощностью до 11,5 ГВт. Следует учитывать, что речь идет о сотнях квадратных километров пустынной Северной Африки, на территории которой из-за отсутствия инфраструктуры, сложности поставок материалов и комплектующих, а также ввиду отсутствия необходимого количества квалифицированных сотрудников крайне затруднено вообще какое-либо строительство. В этом аспекте куда более интереснее с экономической точки зрения выглядит азербайджано-европейский проект Black Sea Energy, который при этом ещё и бьёт текущие рекорды только что введённого в строй Viking Link.

Проект энергомоста Black Sea Energy, который уже сегодня выглядит куда более реализуемым и менее затратным, будет предназначен для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии по маршруту Акстафа - Грузия (вход наземного кабеля в море у порта Кулеви) - Черное море - Румыния (выход кабеля у порта Констанца) и далее Венгрия, Болгария и остальная часть Европы. Европейская комиссия планирует выделить 2,3 миллиарда евро на прокладку кабеля, который имеет все шансы стать самым длинным в мире энергомостом (его протяженность составит 1.195 километров) и будет обладать солидной мощностью в 1.000 мегаватт в год (1 ГВт). Технико-экономическое обоснование проекта Black Sea Energy планируется подготовить к концу 2024 года. Что же касается реализации проекта, то она может быть осуществлена в течение трех-четырех лет. Страны Центральной Азии и Каспийского региона также становятся участниками проекта Black Sea Energy, что означает увеличение мощности его генерации и практически непрерывную выработку электроэнергии. В ноябре 2023 года по итогам проведенной в Баку трехсторонней встречи представителей министерств энергетики Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, посвященной перспективам экспорта электроэнергии через территорию Азербайджана из стран Центральной Азии в Европу, было принято коммюнике, по которому стороны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии и подготовки экономического обоснования проекта.