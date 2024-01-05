Ливан предупредил, а Боррель отправил «сигнал» Израилю

Действия Израиля на границе с Ливаном могут спровоцировать начало региональной войны, предупредил ливанский премьер-министр Наджиб Микати. Его слова приводит ТАСС.

Ливан потребовал от израильских властей отказаться от нарушения суверенитета республики и вывести войска из южных районов страны.

В ходе встречи с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем Микати подчеркнул, что граждане его страны выступают против вооруженного противостояния с кем-либо и привержены мирному сосуществованию.

В то же время Боррель поддержал главу ливанского правительства и указал на недопустимость втягивания республики в палестино-израильский конфликт. Он добавил, что международное сообщество обязано предотвратить эскалацию кризиса на Ближнем Востоке: «Я посылаю этот сигнал, в том числе Израилю».