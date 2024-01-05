Нетаньяху заявил, что войну в Газе остановить уже невозможно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 6 января, в очередной раз заявил, что Израиль не остановит военные действия, пока палестинское движение ХАМАС в секторе Газа не будет полностью ликвидировано и другие цели Израиля не будут достигнуты.

«Правительство, возглавляемое мной, дало указание ЦАХАЛ начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Нельзя остановить войну, пока мы не достигнем всех этих целей», - заявил Нетаньяху в коротком телеобращении к нации, его цитирует РИА Новости.

По словам Нетаньяху, Израиль не предоставляет ХАМАС «неприкосновенность нигде» и делает все возможное для обеспечения безопасности страны как на юге, так и на севере: «До этого и ради этого нужно отложить все в сторону и продолжать совместные усилия до тех пор, пока не будет достигнута полная победа».