В Германии призывают поражать объекты в России

В Германии политики из партий-партнеров по коалиции, «зеленых» и свободных демократов (СвДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), призывают канцлера Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, а также говорят о необходимости нанесения ударов по целям на российской территории. Об этом передает РБК-Украина.

«Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. Самая эффективная защита от российских авиаударов - это обстрел целей на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия наносит свои удары», - заявила пресс-секретарь «зеленых» в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни.

По ее словам, пока что Украина не располагает необходимым для этого оборудованием, не в последнюю очередь потому, что Берлин не поставляет крылатые ракеты Taurus. «Это нежелание исходит в основном от федерального канцлера и не является общей позицией немецкого правительства», - сказала Нанни.

Эксперт СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок Росси: «Мы не должны бояться собственной смелости. Это именно то, чего ждет Путин».

С подобным заявлением выступил и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер: «Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км. В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем. Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.