В Израиле протесты: требуют смены власти добавлено видео

В Тель-Авиве, Хайфе и возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии прошли акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов, сообщает Haaretz.

Митинг под названием "Назначить выборы сейчас!" на площади Габима собрал несколько тысяч участников.

В центре Хайфы, в районе Хорев, также прошел митинг, на котором выступили "сотни" людей, высказывая свою поддержку проведению досрочных выборов.