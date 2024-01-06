В Израиле протесты: требуют смены власти добавлено видео
В Тель-Авиве, Хайфе и возле частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии прошли акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных выборов, сообщает Haaretz.
Митинг под названием "Назначить выборы сейчас!" на площади Габима собрал несколько тысяч участников.
В центре Хайфы, в районе Хорев, также прошел митинг, на котором выступили "сотни" людей, высказывая свою поддержку проведению досрочных выборов.
כיכר הבימה. עדיין לא המון אדם, עדיין לא קפלן בשיאו, אבל הזעם גואה ועולה ומצטבר #בחירות_עכשיו pic.twitter.com/rFqiwp0SgU— טובי פולק - Tuvi Po (@tuvipollack) January 6, 2024
10,000 מפגינים בחורב חיפה.— Uri (@Ricardo9185) January 6, 2024
בחירות עכשיו !!!!!!! pic.twitter.com/PdMtxeSuRZ