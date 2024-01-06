США распорядились немедленно проверить самолеты Boeing 737

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента с разгерметизацией борта Alaska Airlines в Портленде (штат Орегон). Об этом сообщается в заявлении регулятора.

«FAA требует провести немедленные проверки некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, прежде чем они смогут вернуться к полетам. Мы продолжим принимать решения, основываясь на безопасности, пока мы помогаем Национальному совету по безопасности на транспорте с расследованием инцидента с рейсом 1282 Alaska Airlines», - заявил администратор FAA Майкл Уитакер.