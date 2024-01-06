На страницах крупнейшего процессингового центра Азербайджана Azericard в соцсетях сообщается, что все проблемы в системе устранены.

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Уже несколько часов наблюдаются проблемы с использованием банковских карт. Клиенты жалуются на проблемы со снятием денег с карт и банкоматов, а также при оплате через POS-терминалы, обслуживаемых процессинговым центром Azericard. Об этом сообщил президент Азербайджанского интернет-форума, ведущий эксперт в области İT Осман Гюндюз.

Он заметил, что Azericard является крупнейшим процессинговым центром Азербайджана, обслуживает 16 банков.

В Azericard сообщили, что «совместно с компанией, предоставляющей техническое обслуживание, принимаются меры по устранению возникшей неисправности, проблема будет решена в ближайшее время».

В Rabitəbank заявили, что карты не отражаются в мобильном приложении из-за технических сложностей в процессинговом центре Azericard. В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы.